Investigan Muerte de Hombre en Calles de Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre de 47 años fue localizado sin vida en calles de la colonia Trabajadores, en el municipio de Santa Catarina, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

Los hechos fueron reportados sobre la calle Pintores, en el cruce con 21 de Marzo, donde se alertó sobre una persona que se encontraba inconsciente en la vía pública.

Al lugar acudieron elementos de Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración y posteriormente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Irán, de 47 años.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que inicialmente se contempla que pudo haber fallecido por causas naturales. Trascendió que presuntamente padecía una enfermedad crónica, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades.

La zona fue asegurada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y se espera que la autopsia de ley permita establecer la causa exacta de muerte.