Seguridad

Investigan Muerte de Hombre en Calles de Santa Catarina, Nuevo León

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Trabajadores, luego de que vecinos alertaran sobre una persona que permanecía inconsciente sobre la vía pública.

Muere hombre en vía pública.Muere hombre en vía pública. Foto: N+

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Un hombre de 47 años fue encontrado sin vida en la vía pública. Autoridades investigan si fue por causas naturales.

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