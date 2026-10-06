Volcadura de Pipa de Gas LP se Registra en Carretera Torreón-San Pedro

Una pipa con capacidad para 13 mil litros de gas LP se volcó sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Nuevo León, antes de llegar al municipio de Francisco I. Madero.

La unidad, que se encontraba aproximadamente al 45 por ciento de su capacidad, terminó recostada sobre su lado derecho, luego de que el conductor perdiera el control este 6 de octubre del 2026 mientras circulaba por dicha vialidad.

Afortunadamente, el chofer resultó ileso, por lo que no fue necesario que paramédicos realizaran alguna revisión médica.

Luego del reporte, elementos de Protección Civil del Estado de Coahuila y Bomberos de Francisco I. Madero acudieron al lugar para realizar las maniobras de seguridad correspondientes, entre ellas el cierre de las válvulas principales y el enfriamiento del tanque como medida preventiva.

Autoridades confirmaron que no se registró fuga de gas LP, por lo que la situación quedó bajo control mientras se llevaban a cabo las labores para retirar la unidad del lugar.