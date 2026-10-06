Accidentes

Volcadura de Pipa de Gas LP se Registra en Carretera Torreón-San Pedro

Elementos de Protección Civil del Estado de Coahuila confirmaron que no se registró fuga de gas LP en el accidente

Elementos de Protección Civil del Estado de Coahuila confirmaron que no se registró fuga de gas LP en el accidenteLa pipa de gas LP con volcó a la altura del ejido Nuevo León. Foto: Protección Civil de Coahuila

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La pipa de gas LP con volcó a la altura del ejido Nuevo León

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