Condenan a Seis Hombres por Desaparición de Cuatro Estadounidenses en Matamoros

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra seis personas por el delito de desaparición cometida por particulares, imponiéndoles una pena de 25 años y 3 días de prisión, por hechos relacionados con la privación de la libertad de cuatro personas de nacionalidad extranjera, ocurrida el 3 de marzo de 2023 en Matamoros, Tamaulipas.

Los sentenciados son Juan Francisco 'N', Antonio de Jesús 'N', Gustavo Marcelino 'N', Luis Valdez 'N', Ever Noel 'N' y José Guadalupe 'N'.

De acuerdo con las investigaciones, durante el desarrollo del caso fueron asegurados cuatro vehículos, una ambulancia, un predio y dos inmuebles. Posteriormente, las víctimas fueron localizadas en el ejido El Tecolote.

Además, Ever Noel “N” recibió una condena adicional de 12 años de prisión por el delito de homicidio simple intencional, por lo que deberá cumplir una pena total de 37 años y 3 días de prisión.

La autoridad judicial también determinó la reparación del daño conforme a derecho, contemplando, en su caso, el pago de 113 mil 595.03 pesos, así como 25 mil 242 pesos por concepto de gastos funerarios.

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2023, cuando las cuatro personas de nacionalidad estadounidense cruzaron a Matamoros a bordo de una miniván con matrícula de Carolina del Norte.

Según el relato inicial de investigadores estadounidenses, poco después de ingresar a la ciudad fueron atacados por sujetos armados, quienes los privaron de la libertad. Durante el hecho también murió un ciudadano mexicano.

Cuatro días después, las víctimas fueron localizadas. Dos de ellas habían fallecido, mientras que una mujer fue encontrada ilesa y un hombre permanecía lesionado.

El caso generó una amplia movilización de autoridades mexicanas y estadounidenses y derivó en diversas investigaciones y detenciones relacionadas con los hechos.