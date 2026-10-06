Seguridad

Condenan a Seis Hombres por Desaparición de Cuatro Estadounidenses en Matamoros

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2023, cuando las víctimas de nacionalidad estadounidense cruzaron a Matamoros a bordo de una miniván

Condenan a Seis Hombres por Desaparición de Cuatro Estadounidenses en MatamorosCondenan a Seis Hombres por Desaparición de Cuatro Estadounidenses en Matamoros. Foto: FGJ

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Condenan a seis por la desaparición de cuatro extranjeros en Matamoros. La sentencia incluye 25 años de prisión y una reparación del daño. Conoce los detalles de este caso que conmocionó a dos países.

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