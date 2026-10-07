Política

Diputados Aprueban Reformas a la Ley Aduanera; Envían Iniciativa al Senado

El proyecto fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el Paquete Económico para el 2027 y busca combatir el huachicol fiscal

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Cámara de Diputados Aprueba Reformas a la Ley Aduanera en lo General y Particular

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