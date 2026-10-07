Diputados Aprueban Reformas a la Ley Aduanera; Envían Iniciativa al Senado

Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley Aduanera, cuya iniciativa fue turnada al Senado para su discusión.

Las modificaciones pretenden evitar que las mercancías sean declaradas por debajo de su valor real para pagar menos impuestos. También buscan combatir el huachicol fiscal.

Con la aprobación este martes, se establecieron multas del 50 y hasta el 100% del valor comercial en los hidrocarburos y petrolíferos que no sean declarados o no presenten documentación.

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 8 de septiembre y este martes fue avalada en en San Lázaro, donde pasó con 338 votos a favor y 114 en contra.

"La persona titular del Ejecutivo Federal propone reformar la Ley Aduanera con modificaciones estratégicas a fin de prevenir y combatir la subvaluación de mercancías", se lee en el documento discutido en la Cámara baja.

A decir de la mandataria, ese fenómeno afecta la recaudación y competencia económica, por lo que se busca quitar límites que restringen el embargo precautorio.

Según la explicación de la presidenta, actualmente las autoridades de Aduanas pueden embargar de manera precautoria una mercancía cuando su valor es declarado 50% o más inferior al de un producto similar o idéntico.

Con la iniciativa se busca eliminar ese límite para que Aduanas pueda actuar ante diferencias menores si encuentran elementos que indiquen un posible riesgo.

"Se busca dotar a las autoridades de herramientas más eficaces que protejan el interés fiscal, se fortalezca la industria nacional y se contribuya al desarrollo económico del país", indica el dictamen.

Durante la discusión, la dioutada Gabriela Jiménez, de Morena, afirmó que los ajustes permitirán enfrentar la importación ilegal de hidrocarburos de forma inteligente.

"Por eso, hay que decirlo con toda claridad: el huachicol fiscal debe enfrentarse con inteligencia, con coordinación institucional y con todo el peso de la ley, se acabaron los privilegios, se acabó la protección para quienes defraudan al pueblo mexicano", comentó.

Aunque su compañera, la diputada morenista Claudia Vivanco, tuvo un desliz.

"¿A favor del combate a la corrupción? -Sííí… ¿A favor del combate a la evasión? Sííí… ¿A favor del huachicol fiscal? -Sííí… Nooo", se enredó.

La oposición rechazó las reformas y argumentó que van contra los empresarios, pues incrementan costos y deja un vacío para la criminalización del sector dedicado al comercio exterior.

Saúl Téllez, diputado del PAN, expuso que el embargo precautorio es una figura "muy agresiva".

"Esta Ley Aduanera castiga a los productores, castiga a los importadores y a las empresas dedicadas al comercio exterior, eleva los costos de la cadena logística, retrasa y ralentiza operaciones de despacho de importaciones", señaló.

"Y lo más grave de todo es que utiliza una figura muy agresiva que es el embargo precautorio para prácticamente criminalizar a todas las empresas importadoras de nuestro país, bajando el umbral del 50 al 20 por ciento", argumentó.

Christian Castro Bello, legislador priista, llamó a ubicar a todas las partes implicadas en el tráfico ilegal de combustibles a través de las aduanas.

"Y sí, también hay que hablar del huachicol fiscal, pero combatirlo de verdad significa identificar quién importa, quién transporta, quién almacena, quién factura y, sobre todo, quién se queda con el dinero", añadió.

Aunque se registraron reservas para discutirse en lo particular, ninguna fue validada. Ahora corresponde el análisis a la Cámara de Senadores.

Con información de Héctor Guerrero

ASJ