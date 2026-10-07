Sociedad

Corte Valida Reforma que Permite a las Fuerzas Armadas Control de Aeropuertos en México

Dicha reforma permitirá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asignar a entidades paraestatales la operación, administración y construcción de aeropuertos

SCJN Valida Reforma que Permite a Fuerzas Armadas Control de AeropuertosSesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN

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