Seguridad

Incendios en Anexa Postal y Hacienda de las Delicias Movilizan a Bomberos de Tijuana

Los elementos atendieron 72 servicios de emergencia durante las últimas 24 horas, destacando cuatro incendios, sin presentar personas lesionadas

Incendios en Anexa Postal y Hacienda de las Delicias Movilizan a Bomberos de TijuanaIncendios en Anexa Postal y Hacienda de las Delicias Movilizan a Bomberos de Tijuana | Foto: Bomberos

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