Incendios en Anexa Postal y Hacienda de las Delicias Movilizan a Bomberos de Tijuana

Durante las últimas 24 horas, elementos de la Dirección de Bomberos atendieron un total de 72 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales cuatro incidentes fueron catalogados como relevantes debido a la magnitud de los siniestros.

El primer hecho relevante se registró en Imaq Tijuana, donde los elementos sofocaron el fuego que consumió seis viviendas construidas con material improvisado en una zona de asentamiento irregular.

Posteriormente, en la colonia Anexa Postal, los cuerpos de emergencia controlaron un incendio estructural en una casa habitación construida con material definitivo, la cual registró daños totales.

En un tercer servicio, ocurrido en Hacienda de las Delicias, los bomberos se movilizaron para mitigar el fuego en un predio de grandes dimensiones, donde las llamas afectaron tarimas, basura y maleza acumulada en el área comercial.

Finalmente, en Rancho Tres Piedras, se atendió la contingencia en un predio baldío con acumulación de desechos. En ninguno de los cuatro reportes principales se registraron personas lesionadas, confirmaron las autoridades de rescate.

JMR