Colocan Altar en Honor a Cantantes Internacionales en Santiago, Nuevo León

Como ya es tradición, el municipio de Santiago, Nuevo León, preparó un macro altar temático para honrar la memoria de celebridades importantes durante el Día de Muertos 2026. La instalación reúne a siete figuras de la música y el entretenimiento internacional, representadas en forma de calaveras gigantes.

El altar se encuentra en la Plaza Ocampo, en el centro de Santiago, y estará disponible del 23 de octubre al 16 de noviembre de 2026. Entre sus principales atractivos están las representaciones de artistas reconocidos a nivel mundial.

En esta ocasión, las calaveras representan a Selena Quintanilla, Olivia Newton-John, Elvis Presley, Freddie Mercury, Marilyn Monroe, Michael Jackson y John Lennon, artistas que dejaron huella en distintas generaciones y que continúan siendo recordados por su trayectoria.

La selección reúne a personalidades de diferentes épocas y estilos, desde el rock and roll de Elvis Presley hasta la música de Selena Quintanilla, pasando por el pop de Michael Jackson y la voz de Freddie Mercury. También aparecen figuras del cine y el entretenimiento como Marilyn Monroe y Olivia Newton-John, además del legado musical de John Lennon.

Las siete figuras forman parte de una decoración que combina las tradicionales calaveras con personajes reconocidos en todo el mundo. En esta ocasión también fueron colocadas decoraciones de papel picado, flores y luces de colores y los tradicionales panes de muerto.