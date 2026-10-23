Sociedad

Colocan Altar en Honor a Cantantes Internacionales en Santiago, Nuevo León

Figuras como la de Selena Quintanilla, Michael Jackson y Elvis Presley forman parte de la exposición 'Altares de los Nuestros'

Altar en SantiagoEl altar fue colocado en la plaza principal de Santiago. Foto: N+

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