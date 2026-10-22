Internacional

Juicio por Muerte de Maradona: Definen Fecha del Veredicto y Absuelven a Médico Clínico

Finalizó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona luego de seis meses de audiencias¿

Definen Fecha del Veredicto por la Muerte de Diego MaradonaUna persona viste una camiseta con la imagen de Diego Maradona con la inscripción “Justicia por Diego”. Foto: Reuters

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