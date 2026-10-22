Juicio por Muerte de Maradona: Definen Fecha del Veredicto y Absuelven a Médico Clínico

La justicia argentina absolvió este jueves al médico clínico Pedro Di Spagna en la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que esperará ahora la sentencia sobre los otros seis acusados, fijada para el próximo 22 de diciembre.

"Ante el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal y la ausencia de toda pretensión acusatoria sostenida por las querellas, corresponde absolver al médico Pedro Di Spagna", dijo el presidente del tribunal, Alberto Gaig, en el final de la última audiencia.

Asimismo, anunció que la sentencia de los otros seis acusados del juicio se conocerá el próximo martes 22 de diciembre a las 12:00 hora local.

También son juzgados en este juicio el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La Fiscalía pidió para Luque, Cosachov y Forlini penas de hasta doce años de prisión y diez de inhabilitación. Para Díaz, Perroni y Almirón solicitó penas de hasta 5 años de prisión y diez de inhabilitación.

Ni la Fiscalía ni las cinco querellas que integran este juicio presentaron cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, que concurrió al domicilio en el que se recuperaba Maradona en una sola oportunidad en calidad de interconsultor.

El clínico intentó regresar a la casa al día siguiente y su visita fue pospuesta por la psiquiatra Cosachov.

"Han sido muchos meses de trabajo en un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública poco habitual y durante todo este tiempo ha habido discusiones, planteos y posiciones muy enfrentadas", dijo el presidente del tribunal tras comunicar la absolución de Di Spagna.

Terminaron las audiencias del juicio de Diego Armando Maradona al cabo de seis meses de audiencias y tras las palabras de cierre de su hija mayor, quien clamó justicia para su padre.

"Quiero pedirles que mi papá tenga la justicia que se merece", dijo Dalma Maradona ante el tribunal que juzga a siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo en una internación domiciliaria.

HVI