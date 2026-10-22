¿Quién es Ángela Karime Venegas, la Estudiante Mexicana que Inventó el Extintor Acústico?

Tiene 16 años, estudia en el CETIS 78 de Tamaulipas y desarrolló uno de los inventos estudiantiles más llamativos del año en México queriendo apagar una vela con sonido.

Ángela Karime Vengas es la creadora de Vortex Tech, un extintor acústico portátil que usa ondas de sonido para combatir el fuego. El dispositivo emite una frecuencia baja de 30 hertz, es decir, 30 pulsos acústicos por segundo.

Esas ondas golpean una pequeña abertura en la salida del “cañón” del aparato y generan remolinos de aire llamados anillos vórtice. Estos impactan la base de las llamas, desplazan el oxígeno que las alimenta y las sofocan.

El prototipo se compone de cuatro piezas: una batería de 12 volts, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina de alta respuesta.

Según su creadora, el prototipo ha pasado de la vela a incendios de madera, líquidos inflamables, equipos electrónicos y grasa de aceite de cocina. Hasta ahora suma más de 100 pruebas.

Vortex Tech tiene dos versiones funcionales: una portátil y otra automática, que detecta la fuente del fuego y le dirige las ondas sonoras por sí sola.

Al no usar agentes químicos, gases ni agua, el equipo no contamina, no deja residuos en la zona afectada y, de acuerdo con la joven, es inofensivo para la salud durante su operación.

Su invento la llevó a ganar la medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia e Invención 2026, celebrada en Indonesia. Su proyecto destacó entre 110 propuestas de 25 países en la categoría tecnológica.

Además de obtener la medalla de oro, su proyecto consiguió el pase al premio especial denominado Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia, que le otorga el derecho a participar en la Séptima Olimpiada Internacional de Proyectos de Ciencias Aplicadas de Indonesia 2026, un evento científico internacional organizado en modalidad híbrida.

AMP