Sociedad

¿Quién es Ángela Karime Venegas, la Estudiante Mexicana que Inventó el Extintor Acústico?

Su invento la llevó a ganar la medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia e Invención 2026, celebrada en Indonesia

Ángela Karime Venegas, estudiante del CETIS 78. Foto: N+Ángela Karime Venegas, estudiante del CETIS 78. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+