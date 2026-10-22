¿A Qué Hora Va a Llover Mañana en CDMX y Edomex? Clima para el Viernes 23 de Octubre 2026

El paso del frente frío número 2 dejó bajas temperaturas y se pronostica que este clima se mantenga en los próximos días. Este viernes 23 de octubre de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México se caracterizarán por cielo medio nublado, ambiente fresco a frío por la mañana y templado por la tarde.

Para la capital del país se esperan temperaturas mínimas de 11°C a 13°C en las zonas altas, y máxima de 23°C a 25°C.

Debido al clima gélido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta por frío en zonas altas en seis alcaldías por bajas temperaturas al amanecer; se espera que los termómetros desciendan hasta 4 grados entre las 2:00 y las 8:00 horas en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En cambio, para el Estado de México, pronostican ambiente muy frío con bancos de niebla matutinos en zonas altas y mínimas cercanas a los 9 °C, con máximas templadas.

Este contraste de clima se prevé que deje chubascos durante la tarde, acompañado de posibles descargas eléctricas.

Debido al aumento de nubosidad, hay probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional; esto ocurriría con más probabilidad entre las 14:00 y las 19:00 horas.

También se esperan chubascos (de 5 a 25 mm) en varias zonas del Estado de México y lluvias ligeras o aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México, acompañadas de posibles descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 50 km/h.

Para el resto del país, el Frente Frío 3 y canales de baja presión también se espera que originen lluvias y chubascos en varias regiones.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Tamaulipas

San Luis Potosí

Se prevén precipitaciones menores o chubascos en estados del centro, occidente, sureste y la península de Yucatán debido a la humedad del Golfo de México y el Pacífico.

HVI