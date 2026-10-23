Uniformes 'Pirata' de la Policía, una Herramienta para Delinquir que se Vende en 350 Pesos

Los venden en calles cercanas a estaciones de policía. Lo mismo en locales establecidos que en puestos de la calle, pero también en sitios de comercio electrónico.

Son uniformes de elementos de seguridad de la Ciudad de México. Cuesta 350 pesos una camisa en un local establecido y también hay uniforme completo de agente de tránsito, vía comercio electrónico. Cualquier persona puede comprarlos.

"No hay, como tal, disposiciones que inhiban la confección, comercialización de uniformes. Esto significa un riesgo, porque la ciudadanía no puede identificar una patrulla hechiza, un uniforme hechizo", dijo en entrevista para N+ el consultor en seguridad David Saucedo.

Solo algunas tiendas piden identificaciones o talones de cheque para poder vender uniformes oficiales. Vía electrónica no existen condicionamientos para la compra.

"México no tiene una regulación para el comercio electrónico; tendría que haber una regulación muy fuerte, evitar que todo este tipo de empresas comercializadoras en internet se pusieran restricciones, quién compra, con qué motivo, si pertenece a alguna corporación", añadió Saucedo.

Es común que los elementos de seguridad pública vendan sus uniformes y adquieran otros en las calles, uniformes que después se venden en línea o en tianguis.

El pasado 20 de octubre, dos hombres fueron detenidos en el cruce de Eje 5 Sur y 16 de marzo en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, vistiendo chamarras de policía vial y extorsionando a automovilistas. Vecinos de la zona señalan que es una práctica común en esa alcaldía.

En tanto, expertos aseguran que es urgente reglamentar la venta y portación de uniformes de corporaciones de seguridad. A través de la aplicación Mi Policía CDMX, usted puede verificar si el policía que lo detuvo está facultado para infraccionar.

AMP