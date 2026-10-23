Seguridad

Uniformes 'Pirata' de la Policía, una Herramienta para Delinquir que se Vende en 350 Pesos

Solo algunas tiendas piden identificaciones o talones de cheque para poder vender uniformes oficiales

Agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Foto: CuartoscuroAgente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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