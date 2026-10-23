Seguridad

Detienen a Cuatro Personas con Dosis de Droga y Armas en Huanímaro, Guanajuato

Los hombres iban a bordo de una camioneta con la mercancía, cartuchos útiles y chalecos antibalas

La mercancía y los hombres detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: @MauroGonzalezMa

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En Huanímaro, la FSPE detiene a cuatro hombres con 125 dosis de drogas y armas.

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