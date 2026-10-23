Detienen a Cuatro Personas con Dosis de Droga y Armas en Huanímaro, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) detuvieron a cuatro personas que iban a bordo de una camioneta con decenas de dosis de drogas, armas y equipos táctico en calles del municipio de Huanímaro, Guanajuato.

De acuerdo al Secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina en la comunidad de Joroches y notaron una camioneta con varios tripulantes que actuaron de forma sospechosa.

Esto llamó la atención de los elementos de la FSPE, quienes les dieron al alcance para marcarles el alto y poder realizar una inspección de rutina, pero el conductor de la camioneta al ver a los uniformados, trató de escapar.

Metros más adelante lograron detenerlos, por lo que bajaron a los cuatro hombres para comenzar a interrogarlos, mientras que también se realizaba una inspección al interior del vehículo en el que viajaban.

Ahí, encontraron 125 bolsas con sustancias con características de marihuana y metanfetamina, un arma corta calibre 9 mm, 45 cartuchos útiles, dos cargadores y equipo táctico.

Las cuatro personas y todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones y determinará lo que corresponda conforme a derecho.