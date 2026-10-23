Vinculan a Proceso a Octavio 'N' por Agresión a Recepcionista de Hotel en Santa Fe

Un juez de control reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de lesiones calificadas agravadas en contra de Octavio “N”, el empresario señalado de haber agredido físicamente a una recepcionista de un hotel el pasado 29 de junio en Santa Fe, quien en audiencia este jueves fue vinculado a proceso.

En la continuación de la audiencia inicial realizada este jueves en los juzgados de la colonia Doctores, el juez determinó que el imputado continúe en prisión preventiva justificada y fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

La defensa de Octavio “N” dijo que el juez actuó conforme a derecho, respetando los derechos humanos de su defendido, lo que les permitirá buscar la modificación de las medidas cautelares.

Según consta en la investigación, Octavio “N” agredió a la recepcionista del hotel al considerar que se tardó en responder un mensaje de WhatsApp, sobre un paquete que él esperaba. Octavio “N” bajó a la recepción y le reclamó a la mujer, luego la persiguió, la tiró al suelo y la golpeó en diversas ocasiones.

La víctima sufrió múltiples lesiones. El video de la agresión se viralizó en redes sociales, por lo que el agresor presuntamente huyó de la Ciudad de México y días después ingresó ilegalmente a Estados Unidos, donde fue detenido el pasado 12 de agosto. Al revisar sus datos, las autoridades estadounidenses detectaron que contaba con una orden de aprehensión en México y una ficha roja de la Interpol.

El pasado 16 de octubre, Octavio "N" fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo trasladaron a la Ciudad de México para ingresarlo al Reclusorio Preventivo Oriente.

AMP