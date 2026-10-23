Seguridad

Vinculan a Proceso a Octavio 'N' por Agresión a Recepcionista de Hotel en Santa Fe

Juez reclasifica el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de lesiones calificadas agravadas

Octavio 'N', presunto agresor de una recepcionista de hotel de Santa FeOctavio 'N', presunto agresor de una recepcionista de hotel de Santa Fe. Foto: @FiscaliaCDMX

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