Venezolanos Marchan y Exigen Elecciones: Oposición Apuesta por Machado para la Presidencia

Miles de personas salieron a las calles este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, como presidenta.

"Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra libertad", escribió Machado en su cuenta de X.

Desde diversos puntos de Caracas, los manifestantes avanzaron al grito de 'Elecciones ya' y se congregaron en una plaza de la ciudad, acompañados de dirigentes de varias facciones que integran la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), así como de activistas de derechos humanos y líderes del partido de Machado, Vente Venezuela (VV).

"Muy pronto tendremos elecciones presidenciales y a María Corina en la Presidencia", auguró el exdiputado Piero Maroun durante la concentración.

Por su parte, el activista de VV Carlos Fernández reivindicó como una "gesta histórica" el triunfo que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, aunque el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados.

Asimismo, anticiparon que van a "sacar con votos" a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero pasado.

"Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (…) Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera", aseguraron activistas.

En las últimas horas, Estados Unidos destacó los avances de la tercera ronda de diálogo político en Venezuela, que concluyó con acuerdos para revisar leyes sobre inhabilitaciones políticas, y afirmó que más de mil presos políticos han sido liberados desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

El Departamento de Estado reiteró su exigencia de que sean excarcelados todos los presos políticos que permanecen detenidos. "Seguimos instando a la liberación inmediata de todos los presos políticos", señaló en un comunicado.

El comunicado firmado por el portavoz Tommy Pigott, destacó que el proceso de reconciliación, liderado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y el Gobierno interino, busca "fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y sentar las bases para elecciones libres, justas y creíbles".

La oposición ha señalado que la principal demanda del país es celebrar elecciones presidenciales y ha planteado que se celebren en 2027.

Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo electoral concreto en las tres primeras rondas de conversaciones. Las próximas reuniones están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre, según anunció Jorge Rodríguez.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a Venezuela de lista de países sujetos a restricciones de inversión en el extranjero.

La dependencia anunció este jueves una propuesta de normativa para controlar las inversiones en China, Rusia y otros países, una lista en la que no aparece Venezuela ahora que el expresidente Nicolás Maduro ya no está en el poder.

El Tesoro afirmó que había excluido al país caribeño debido a que el Gobierno de Maduro "ya no existe", añadiendo que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no se ajustaba a la definición.

La norma propuesta podría seguir aplicándose a determinadas inversiones en entidades venezolanas, señaló el Tesoro, sin dar más detalles.

HVI