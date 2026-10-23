Internacional

Venezolanos Marchan y Exigen Elecciones: Oposición Apuesta por Machado para la Presidencia

La oposición ha señalado que la principal demanda del país es celebrar elecciones presidenciales y ha planteado que se celebren el siguiente año

Movilizaciones y protestas en Venezuela, 22 de octubre de 2026Movilizaciones y protestas en Venezuela, 22 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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