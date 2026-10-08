Internacional

Delcy Rodríguez Adelanta la Navidad en Venezuela: Iniciará el 1 de Noviembre

La presidenta encargada anunció que las celebraciones comenzarán antes de diciembre para estimular el comercio y promover la felicidad de la población

Trump y Delcy Rodríguez se Reunirán la Próxima Semana en Nueva YorkDelcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AP
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Se Adelanta la Navidad 2026 en Venezuela: Presidenta Delcy Rodríguez Anuncia que Inicia el 1 de Noviembre | N+