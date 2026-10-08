Delcy Rodríguez Adelanta la Navidad en Venezuela: Iniciará el 1 de Noviembre

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Navidad comenzará oficialmente el próximo 1 de noviembre de 2026. La funcionaria justificó la decisión al señalar que las festividades impulsan la actividad económica y contribuyen al bienestar de los venezolanos.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, declaró este jueves 8 de octubre durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

El mensaje fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), ante representantes del sector empresarial.

La fecha anunciada anticipa el inicio de las celebraciones navideñas casi dos meses antes del 25 de diciembre, cuando tradicionalmente se conmemora la Navidad. Rodríguez relacionó el adelanto con el movimiento comercial generado por las compras, la producción y las actividades de fin de año.

El adelanto de la Navidad fue una práctica recurrente durante el gobierno de Nicolás Maduro, quien anunció en distintos años el comienzo anticipado de las festividades desde que llegó al poder en 2013.

En 2025, Maduro también adelantó la temporada navideña, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Ahora, Rodríguez retoma esa práctica y presenta el inicio anticipado de las celebraciones como una oportunidad para estimular la economía y promover un ambiente festivo entre la población.

De acuerdo con el anuncio, la temporada navideña en Venezuela comenzará el domingo 1 de noviembre de 2026.

PT