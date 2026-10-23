Internacional

Rayo Impacta un Avión de Latam en Medio de una Tormenta Eléctrica

El momento del impacto fue captado por un pasajero que grababa el viaje, en medio de una tormenta eléctrica

Rayo Impacta Vuelo de Latam Antes de Aterrizar: Captan Gritos de PasajerosAvión de la aerolínea Latam. Foto: Latam

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