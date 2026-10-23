Rayo Impacta un Avión de Latam en Medio de una Tormenta Eléctrica

Un avión de LATAM Airlines con el vuelo LA341 que cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago de Chile fue impactado por un rayo el martes 20 de octubre de 2026, previo a aterrizar.

El momento del impacto fue captado por un pasajero que grababa el viaje, en medio de una tormenta eléctrica asociada a un sistema frontal.

La descarga generó un fuerte estruendo y un destello luminoso al interior de la cabina que causó susto entre los pasajeros, pero no dejó daños, ni personas heridas. Incluso, la aeronave tocó tierra con normalidad en el Aeropuerto de Santiago.

Aunque las descargas eléctricas son peligrosas, las aeronaves están diseñadas para enfrentar estos fenómenos. ¿Cómo una descarga eléctrica puede tocar una aeronave sin provocar una emergencia entre las personas que viajan?

Esto se debe a un principio físico conocido como la jaula de Faraday, y explica cómo una estructura conductora puede proteger su interior de los efectos.

La estructura exterior del fuselaje cumple una función similar: cuando un rayo impacta la aeronave, la corriente eléctrica se distribuye por su superficie exterior, en lugar de atravesar el espacio donde se encuentran los pasajeros.

La descarga eléctrica experimenta un recorrido por el exterior del avión, lo que contribuye a proteger tanto a las personas como a los sistemas internos de la aeronave.

En el caso de los aviones comerciales, están diseñados y certificados para soportar este tipo de fenómenos. Por eso cuentan con sistemas para conducir y disipar de manera segura la energía de las descargas eléctricas.

HVI