México Impone Nueva Marca de Goles en Mundiales en Su Historia

La Selección Mexicana consiguió imponer una nueva marca en cuanto a goles en su historia dentro de los Mundiales, al conseguir 10 tantos en la presente edición de 2026.

El gol de Julián Quiñones (42') en el primer tiempo contra los ingleses fue el noveno tanto del cuadro mexicano en esta justa. A los 69', Raúl Jiménez hizo el décimo gol del Tri.

México vs. Sudáfrica: Quiñones y Raúl Jiménez.

México vs. Corea del Sur: Luis Romo.

México vs. Chequia: Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

México vs. Ecuador: Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

México vs. Inglaterra: Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En este Mundial tripartita, el conjunto nacional ha ganado cuatro partidos (3 de fase de grupos y uno de 16avos. de final).

Una nueva marca

Con los dos tantos marcados ante los ingleses, el combinado mexicano suma 10 goles en esta edición mundialista, para convertir la Copa del Mundo 2026 en la mejor de su historia en cuanto a anotaciones.

Previamente, Francia 1998 era la presentación más destacada para México, al conseguir 8 tantos en cuatro partidos, aunque perdió ante Alemania 2-1 en la fase de octavos.

Antes del torneo galo, había conseguido 6 goles en las copas que se organizaron en México, en 1970 y 1986. Por lo que el actual Mundial, ya es histórico para nuestro país.

En 1986, México anotó un gol más, pero fue durante la tanda de penales ante Alemania; lo mismo ocurrió en Estados Unidos 1994, donde se marcó un tanto en la ronda de penales ante Bulgaria.

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Respecto a los peores campeonatos en este rubro, destacan los de Suecia 1958 e Inglaterra 1966, donde el Tri solo marcó un gol.

Anotaciones de México en Mundiales en tiempo regular:

Uruguay 1930: 4 goles

Brasil 1950: 2 goles

Suiza 1954: 2 goles

Suecia 1958: 1 gol

Chile 1962: 3 goles

Inglaterra 1966: 1 gol

México 1970: 6 goles

Argentina 1978: 2 goles

México 1986: 6 goles (uno más en ronda de penales).

Estados Unidos 1994: 4 goles (uno más en ronda de penales).

Francia 1998: 8 goles

Corea-Japón 2002: 4 goles

Alemania 2006: 5 goles

Sudáfrica 2010: 4 goles

Brasil 2014: 5 goles

Rusia 2018: 3 goles

Catar 2022: 2 goles.

Con información de N+

ICM