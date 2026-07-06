México Impone Nueva Marca de Goles en Mundiales en Su Historia

La peor presentación en cuanto a goles de la Selección Mexicana fue en Suecia 1958 e Inglaterra 1966, en ambas ediciones solo pudo marcar un tanto

La Selección Mexicana tuvo un paso perfecto en la fase de gruposLa Selección Mexicana tuvo un paso perfecto en la fase de grupos del Mundial. Foto: Cuartoscuro

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¡Histórico! México rompe récord de goles en Mundiales con 10 tantos en 2026. Conoce cómo superaron su mejor marca previa de Francia 1998.

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