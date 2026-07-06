México Impone Nueva Marca de Goles en Mundiales en Su Historia

Con los dos tantos marcados ante los ingleses, el combinado mexicano suma 10 goles en esta edición mundialista, para convertir la Copa del Mundo 2026 en la mejor de su historia en cuanto a anotaciones.
Previamente, Francia 1998 era la presentación más destacada para México, al conseguir 8 tantos en cuatro partidos, aunque perdió ante Alemania 2-1 en la fase de octavos.
Antes del torneo galo, había conseguido 6 goles en las copas que se organizaron en México, en 1970 y 1986. Por lo que el actual Mundial, ya es histórico para nuestro país.
En 1986, México anotó un gol más, pero fue durante la tanda de penales ante Alemania; lo mismo ocurrió en Estados Unidos 1994, donde se marcó un tanto en la ronda de penales ante Bulgaria.
Respecto a los peores campeonatos en este rubro, destacan los de Suecia 1958 e Inglaterra 1966, donde el Tri solo marcó un gol.
Anotaciones de México en Mundiales en tiempo regular:
Uruguay 1930: 4 goles
Brasil 1950: 2 goles
Suiza 1954: 2 goles
Suecia 1958: 1 gol
Chile 1962: 3 goles
Inglaterra 1966: 1 gol
México 1970: 6 goles
Argentina 1978: 2 goles
México 1986: 6 goles (uno más en ronda de penales).
Estados Unidos 1994: 4 goles (uno más en ronda de penales).