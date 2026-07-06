Cientos de Familias se Reúnen en Ciudad Juárez Para Apoyar a México Ante Inglaterra

Pese a la lluvia y el viento, cientos de aficionados se reunieron en Ciudad Juárez para apoyar a México.

Aficionados desafían la lluvia para apoyar a MéxicoFoto: N+

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Cientos de familias desafían la lluvia en Ciudad Juárez para apoyar a México ante Inglaterra.

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