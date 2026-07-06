Cientos de Familias se Reúnen en Ciudad Juárez Para Apoyar a México Ante Inglaterra

La tarde de este domingo 5 de julio, cientos de familias juarenses se reunieron en el Estadio 8 de Noviembre y en el Parque Central de Ciudad Juárez para disfrutar del partido entre México e Inglaterra.

Aficionados Desafían la Lluvia para Apoyar a México

Pese a la lluvia y las fuertes rachas de viento registradas durante las últimas horas, los aficionados continúan llegando a ambos puntos de encuentro para vivir la emoción de este enfrentamiento en un ambiente de entusiasmo y convivencia familiar.

Vestidos con playeras de la Selección Mexicana y portando banderas, sombreros y espumas, los asistentes desafían las condiciones climatológicas con la esperanza de celebrar un triunfo del Tricolor.

Seguridad Vial mantiene vigilancia durante el encuentro

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial mantienen un operativo de vigilancia en la zona con el objetivo de preservar el orden y garantizar la seguridad de los asistentes. Hasta el momento, no se han reportado incidentes.