Clima en Nuevo León para Hoy Lunes 17 de Agosto de 2026: Estas son las Temperaturas

Nuevo León tendrá este lunes 17 de agosto una jornada marcada por el calor, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Nuevo León.

Durante las primeras horas del día se esperan condiciones de cielo parcialmente soleado y brumoso, con una temperatura de alrededor de 23 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura a lo largo de la jornada.

Para la tarde, el ambiente será soleado y caluroso, con una temperatura máxima estimada de 37 grados. Estas condiciones podrían generar una sensación térmica elevada, principalmente durante las horas de mayor exposición al sol.

Ante el pronóstico de altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados y utilizar ropa ligera, especialmente quienes realicen actividades al aire libre.

Para la noche, se prevé la presencia de algunas nubes, mientras que el termómetro descenderá hasta los 28 grados.

En cuanto a la calidad del aire, las condiciones serán favorables durante la mañana y la noche, cuando se espera que sea buena. Sin embargo, durante la tarde se pronostica una calidad aceptable en la entidad.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y consultar los reportes oficiales ante cualquier cambio en el pronóstico.

La calidad del aire puede consultarse a través del sistema oficial de Aire Nuevo León para conocer las condiciones actualizadas en los distintos puntos del estado.