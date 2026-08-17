Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León para Hoy Lunes 17 de Agosto de 2026: Estas son las Temperaturas

Nuevo León tendrá un lunes caluroso, con temperaturas de hasta 37 grados.

Lunes de calor extremo en Nuevo LeónLunes de calor extremo en Nuevo León. Foto: N+

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Este lunes se espera ambiente soleado y caluroso en Nuevo León, con una máxima de 37 grados.

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