Triple Homicidio en Veracruz: Asesinan a Tiros a Dos Hombres y una Mujer; Autoridades Investigan

Durante la noche del domingo 16 de agosto en la zona norte de la entidad veracruzana, se reportó un hecho violento que movilizó a diversas corporaciones de seguridad y causó alarma entre los habitantes de la comunidad de El Pital perteneciente al municipio de San Rafael.

Según los primeros reportes las víctimas del hecho de violencia fueron dos hombres y una mujer quienes fueron asesinados a balazos dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Cecilio González, en la comunidad de El Pital, municipio de San Rafael, en el norte de Veracruz.

Tras el reporte a los números de emergencias y luego del sonido de varios disparos, al punto se trasladaron los cuerpo policiacos para tomar conocimiento y realizar un operativo de búsqueda para intentar dar con el paradero de los agresores quienes lograron escaparon tras efectuar el ataque.

Las víctimas fueron identificadas como, Irma Lagunes y Jorge Cortés ambos originarios del estado de Puebla, así como Alfredo Bautista, originario de la comunidad de El Pital, lugar donde ocurrieron los hechos.

El reporte policiaco señala que las corporaciones de seguridad acordonaron la zona, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las acciones conducentes.

Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido establecido, ni se tiene reporte de personas detenidas vinculadas a este suceso. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el triple homicidio e identificar a los responsables.