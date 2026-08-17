Seguridad

Triple Homicidio en Veracruz: Asesinan a Tiros a Dos Hombres y una Mujer; Autoridades Investigan

Autoridades se movilizaron tras el reporte de un ataque armado que causó la muerte a tres personas, quienes ya fueron identificados. Fiscalía abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

Autoridades investigan triple homicidio ocurrido en la comunidad de 'El Pital', al norte del estado de VeracruzAutoridades investigan triple homicidio ocurrido en la comunidad de 'El Pital', al norte del estado de Veracruz. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en 'El Pital' perteneciente a San Rafael, al norte de la entidad veracruzana. Fiscalía investiga para dar con los responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+