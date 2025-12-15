Muere Motociclista de 18 Años al Ser Arrollado en Lerdo; Responsable Huyó del Lugar

Durante la tarde de este domingo 14 de diciembre, un joven de 18 años murió al ser atropellado a bordo de su motocicleta en la carretera de la comunidad de Nazareno a Picardías en Lerdo, Durango.

El joven fue identificado como Luis Valentín Mora Rentería, originario de Nazareno, quien portaba casco de seguridad pero el fuerte impacto le provocó la muerte en el lugar de los hechos.

Muere Joven de 18 Años al Ser Atropellado en Carretera de Lerdo.

Se informó que el vehículo que atropelló al motociclista fue una camioneta, que al momento en el que arribaron las autoridades a la escena, el automóvil se encontraba abandonado.

El conductor de la camioneta, se encontraba aparentemente en estado de ebriedad y huyó del lugar de los hechos, dentro de su unidad, se encontraron algunas bebidas alcohólicas.

Al lugar arribó el agente del Ministerio Público para ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su necropsia de ley.

Accidente en periférico de Lerdo deja a una mujer sin vida

La tarde del miércoles 10 de diciembre se registró un accidente vial en el periférico Ejército Mexicano, a la altura del sector 7 Leguas, en el municipio de Lerdo, donde una mujer perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y un camión de carga.

Noticia relacionada: Muere Mujer en Accidente Vial en Periférico Ejercito Mexicano en Lerdo

De acuerdo con los reportes, dos mujeres que viajaban en la motocicleta fueron impactadas por la pesada unidad mientras se encontraban detenidas en un retorno. En el lugar se confirmó el fallecimiento de una de ellas, mientras que la segunda resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Historias recomendadas: