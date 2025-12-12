Muere Conductor al Chocar su Camioneta contra Puente en Monclova

Un conductor perdió la vida de manera instantánea durante la madrugada de este viernes, luego de impactar su camioneta contra la base de un puente vehicular en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Monclova, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 horas cuando el conductor, quien hasta el momento no ha sido identificado, viajaba a bordo de una camioneta presuntamente a exceso de velocidad, perdió el control del volante y se estrelló de frente contra el pilar de concreto.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que el hombre había fallecido de forma inmediata, quedando atrapado entre los fierros de la cabina. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Muere hombre tras impactarse con automóvil estacionado en Torreón

Un hombre perdió la vida al chocar contra un vehículo que se encontraba estacionado, lo que provocó que saliera proyectado.. El accidente ocurrió en el cruce de la calzada Saltillo 400 y calle Pelícanos en Torreón.

Noticia relacionada: Muere Motociclista al Chocar con Vehículo Estacionado en Torreón

Testigos señalaron que el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la vialidad. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de Reynaldo de la Torre, de 42 años.

Historias recomendadas: