Trabajador Resulta Lesionado al Caer de Montacargas en Torreón

Un hombre de aproximadamente 40 años cayó de un montacargas cuando se encontraba laborando en una bodega de la zona industrial Mieleras en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Trabajador Cae de Montacargas en Bodega de Zona Industrial Mieleras en Torreón.

Se dio a conocer que el hombre cayó de una altura de aproximadamente 2 metros, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. La víctima presentaba dolor de espalda y fue trasladado a la Clínica 16 del Seguro Social para su atención médica.

Trabajador resulta lesionado al caer de una retroexcavadora en Torreón

Un trabajador de alrededor de 50 años sufrió lesiones después de que la retroexcavadora que operaba cayó a una zanja en una obra en Torreón. El incidente ocurrió mientras realizaba maniobras y fue atendido por cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su revisión.

Noticia relacionada: Trabajador Cae con Retroexcavadora en Zanja en la Colonia Nueva Rosita de Torreón

Tras el accidente, Protección Civil determinó la clausura temporal de la construcción para verificar las condiciones de seguridad y continuar con las investigaciones que permitan establecer las causas del percance.

Historias recomendadas: