Aseguran Camioneta con Armamento tras Enfrentamiento en Coahuila

La coordinación de la mesa de seguridad confirmó que el miércoles se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía del Estado en el municipio de Hidalgo, al norte de Coahuila.

Aseguran Vehículo con Armamento tras Ataque a Policías en Hidalgo, Coahuila

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández, informó que el enfrentamiento armado sucedió en una brecha que conecta a Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, sin que se registrara alguna baja u oficial herido. Recalcó que se mantienen los operativos de vigilancia en esa zona de la entidad.

Autoridades decomisan camioneta

Durante la tarde de este miércoles, las autoridades estatales al realizar un recorrido de prevención y vigilancia a la altura del lugar conocido como Rancherías, en el municipio de Hidalgo, Coahuila, localizaron dos unidades con hombres armados.

Al realizar las investigaciones, fueron atacados por los civiles quienes resultaron ilesos, en el lugar se logró asegurar una camioneta de doble cabina, en su interior se localizaron un arma larga, cartuchos, chalecos blindados, entre otros objetos que fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público. Tras este hecho, se incrementó la vigilancia en el lugar sin que hasta el momento las autoridades reporten alguna novedad.

