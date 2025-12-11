Hombre Amenaza a su Esposa con un Arma en Gómez Palacio

Un hombre de 70 años, identificado como Jesús Arturo "N" amenazó a su esposa, Guadalupe "N" de 58 años, con un revolver calibre 33 en el ejido 13 de Marzo en Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron el pasado martes 9 de diciembre alrededor de las 10:00 horas.

Detienen a Hombre por Amenazar a su Esposa con un Arma en Gómez Palacio.

Se informó que la víctima se encuentra estable después de estas agresiones, según reportes, mientras Jesús Arturo "N" fue detenido por las autoridades y se encuentra bajo custodia, se le acusa de amenazas y violencia familiar.

Las autoridades municipales recomendaron a la víctima a interponer una denuncia ante la Fiscalía para que el caso sea investigado y se puedan establecer las sanciones correspondientes contra el presunto responsable.

Menor es trasladada al hospital tras ser golpeada por su pareja en Torreón

La madrugada del 10 de noviembre, una joven de 17 años fue agredida por su pareja en el sector poniente de Torreón después de informarle que estaba embarazada. Según los primeros reportes, el hombre la golpeó y posteriormente la dejó abandonada en las inmediaciones del Puente Negro.

La menor logró solicitar auxilio a personal de seguridad cercano, quienes llamaron a la Cruz Roja. Paramédicos la trasladaron al Hospital General de Torreón, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba.

