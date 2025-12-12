Muere Motociclista al Chocar con Vehículo Estacionado en Torreón

Un motociclista murió durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre luego de chocar un vehículo estacionado en el cruce de la calzada Saltillo 400 y calle Pelicanos en Torreón.

Según testigos, el conductor de la motocicleta circulaba a gran velocidad de norte a sur por la calzada Saltillo 400. El exceso de velocidad y el descontrol de la motocicleta fueron las causas probables del accidente, que dejó a Reynaldo de la Torre de 42 años sin vida.

Paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del accidente.

Muere mujer en motocicleta tras ser embestida en periférico de Lerdo

Una mujer perdió la vida en un accidente ocurrido la tarde del miércoles 10 de diciembre sobre el periférico Ejército Mexicano en Lerdo. Las dos ocupantes de una motocicleta esperaban incorporarse al retorno cuando fueron embestidas por un camión de carga.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de una de las pasajeras, mientras que la acompañante fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. El conductor del camión fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

