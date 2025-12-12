Muere Mujer Arrollada al Cruzar al Intentar Cruzar la Carretera Carretera Torreón-Matamoros

La mañana de este viernes 12 de diciembre, una mujer murió luego de ser atropellada sobre la carretera Torreón-Matamoros, frente a la altura del puente peatonal de la comunidad de Santa Julia en el municipio de Matamoros.

La mujer de aproximadamente de 50 años, quien hasta el momento no ha sido identificada, portaba una sudadera gris y al intentar cruzar la vialidad, fue arrollada por una conductora la cuál huyó después del accidente.

Noticia relacionada: Muere Mujer al Ser Arrollada en Carretera Torreón-Matamoros

Autoridades arribaron al lugar y el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos para luego ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Muere motociclista arrollado en la carretera Torreón-San Pedro

Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado sobre la carretera Torreón-San Pedro. El conductor del vehículo involucrado huyó del lugar después del impacto, dejando al hombre tendido sobre la vía.

Muere Motociclista Atropellado en Carretera Torreón-San Pedro; Responsable Huyó del Lugar.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron para brindar auxilio pero confirmaron que la víctima, identificada como Juan Pablo, de 50 años, ya no presentaba signos vitales. Las autoridades acordonaron la zona y comenzaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Historias recomendadas: