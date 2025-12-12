Altar a la Santa Muerte Provoca Incendio en Casa de Familia en Coahuila

Un altar dedicado a la Santa Muerte habría originado un incendio en una casa de Parras de la Fuente, luego de que varias veladoras encendidas provocaron que el fuego se extendiera rápidamente y consumiera gran parte del domicilio de la familia Rodríguez.

El siniestro se registró alrededor de las 4:30 horas, cuando personal de Bomberos fue alertado y se trasladó a la calle Doctor Fernando Viesca e Isidro Morales, en la colonia Saltillo 400.

El afectado comentó que vivía solo y que lo despertaron unos vecinos al notar las llamas, ya que no logró controlarlas debido a que estaba dormido. Los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a otras viviendas.

Incendio provoca pérdida total en establo en La Laguna

Un incendio consumió un establo en Matamoros, Coahuila, el llamado de auxilio movilizó a bomberos de diferentes municipios de la región. El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencia durante las primeras horas del lunes 1 de diciembre.

A pesar de la rápida propagación del incendio, no se reportaron personas lesionadas. La facilidad de combustión del material almacenado superó la capacidad de respuesta de los equipos locales, lo que complicó la situación.

Bomberos de Torreón, Francisco I. Madero y Matamoros arribaron al lugar para sofocar el siniestro. Las autoridades realizaron una evaluación exhaustiva de los daños estructurales y del riesgo potencial para las comunidades cercanas.

