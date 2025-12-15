Menor Resulta Gravemente Herido tras Caerle una Barda Encima en Torreón

La tarde de este sábado 13 de diciembre, un menor resultó herido luego de caerle una barda encima. Los hechos ocurrieron en la colonia Ex Hacienda Santa María en Torreón.

Se informó que el menor identificado como Aaron de 13 años de edad se encontraba jugando fútbol con un amigo cuando repentinamente le pegaron con el balón a una barda, lo que provocó que se desplomara sobre el menor.

Noticia relacionada: Menor de 13 Años es Ingresado a Terapia Intensiva tras Caerle una Barda en Torreón

El joven resultó con una lesión en la cabeza quedando en estado inconsciente, por lo que fue trasladado por su propia madre a un hospital para su valoración médica. El menor fue ingresado al Hospital General en el área de terapia intensiva gravemente herido.

Menor muere al derrumbarse barda en ejido Gregorio García

Una niña de cinco años perdió la vida luego de que una barda de block se desplomara sobre ella mientras jugaba en el patio de su domicilio, ubicado en el ejido Gregorio García, en el municipio de Viesca.

Muere Niña al Caerle una Barda Encima en Viesca.

Tras el accidente, sus familiares la trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica, sin embargo, al llegar, el personal confirmó que ya no contaba con signos vitales.

