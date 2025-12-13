Perro 'Policía' K9 Dona Sangre a Chihuahua con Cáncer en Torreón

En la ciudad de Torreón se registró un acto de solidaridad luego de que un perrito de raza chihuahua, diagnosticado con cáncer, recibió una donación de sangre por parte de Noa, un perro policía perteneciente a la unidad K9. La intervención permitió aportar glóbulos rojos y plaquetas necesarias para el tratamiento del cachorro.

Leonardo López, comandante de la unidad K9, informó que el apoyo se brindó tras la solicitud de un ciudadano y del médico veterinario Armando Villarreal, quien explicó que el animal requería plaquetas como parte de su atención médica.

Previo a la donación, Noa fue sometido a estudios clínicos para confirmar que cumplía con los requisitos, destacando su peso y estado de salud como factores determinantes. Noa es un perro altamente capacitado, con certificaciones en búsqueda y rescate, así como en detección de narcóticos, lo que lo convirtió en un donador ideal.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que un hombre abandonó a un perro en una calle de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo. En las imágenes se observa cómo el sujeto descendió de una camioneta, abrió la cajuela y dejó al animal en la vía pública antes de retirarse del lugar.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de casos es recurrente y advirtieron que el abandono de mascotas ha contribuido al aumento de perros callejeros, considerado un problema de salud pública en la zona.

