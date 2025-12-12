Muere Adulto Mayor Mientras Viajaba en Triciclo en Residencial Las Torres en Torreón

La tarde de este viernes 12 de diciembre del 2025, un hombre murió en la vía pública por causas naturales en el sector Residencial Las Torres, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con el testimonio de una persona que se encontraba en un establecimiento ubicado en el cruce de la calle Torre de Belém y el bulevar Las Torres. El adulto mayor circulaba por la vialidad a bordo de un triciclo cuando, de manera repentina, se sostuvo del vehículo y permaneció de pie por unos instantes, para luego desvanecerse.

El hombre de la tercera edad cayó al suelo, quedó inconsciente y presentó un golpe en la cabeza, además de sangrado en la boca. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.

Muere mujer de 70 años en alberca deTorreón

Una mujer de 70 años perdió la vida la mañana del 11 de diciembre mientras realizaba actividad física en la alberca de la Línea Verde, a donde acudía de manera regular para nadar. El deceso ocurrió dentro de las instalaciones, lo que movilizó a personal de emergencia.

Noticia relacionada: Muere Mujer en Alberca de la Línea Verde en Torreón

Testigos señalaron que la mujer padecía problemas cardíacos, lo que habría provocado su fallecimiento. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La persona fue identificada como María del Socorro Díaz Monte.

Muere Adulto Mayor en Alberca de la Línea Verde en Torreón.

Historias recomendadas: