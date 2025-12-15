Explota Casa por Acumulación de Gas en Colonia Mayagoitia en Gómez Palacio

La mañana de este lunes 15 de diciembre se registró una fuerte explosión provocada por la acumulación de gas en una casa ubicada sobre la calle Juan Escutia, en la colonia Mayagoitia en Gómez Palacio, Durango.

Mercedes, habitante del domicilio afectado, relató que el sonido proveniente de la fuga de gas la alertó y le permitió evacuar a su familia a tiempo. Señaló que al percatarse del ruido despertó, sacó de inmediato a su madre y a su hijo, y minutos después, se escuchó la explosión.

Estaba dormida pero el ruido me despertó, lo que hice fue sacar a mi mamá y a mi hijo, cuando salimos, tiempo después se escuchó la explosión

Durante la emergencia, una vecina identificada como Gloria les brindó refugio, desde donde observaron los daños ocasionados por el estallido. Tras la explosión, diversos objetos como colchones, muebles, ropa, bardas y fragmentos de un barandal quedaron esparcidos, evidenciando la magnitud del impacto.

El estallido rompió cristales y ocasionó daños en al menos nueve casas de la zona. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para asegurar el área y descartar personas atrapadas entre los escombros.

Acumulación de Gas Provoca Fuerte Explosión en Casa en Colonia Mayagoitia de Gómez Palacio.

Paramédicos brindaron atención médica a cuatro personas; una de ellas resultó con golpes leves al transitar por el lugar al momento de la explosión, mientras que tres vecinos presentaron crisis nerviosa debido al estruendo.

José Luis Guerrero, coordinador de Bomberos, informó que se realizó una evaluación de los daños estructurales en las viviendas afectadas para determinar posibles riesgos.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a reforzar las medidas de seguridad en sus hogares, recomendando revisar periódicamente las instalaciones de gas, verificar que sean de uso exclusivo para gas LP y sustituir el regulador al menos una vez al año, con el fin de prevenir accidentes similares.

Protección Civil confirma número de casas dañadas por la explosión

Ante los hechos ocurridos en la colonia Mayagoitia de Gómez Palacio, donde se registró una explosión por acumulación de gas, el director de Protección Civil, Alfonso Mijares, informó que el total de casas dañas fueron 12.

Noticia relacionada: Protección Civil Confirma 12 Casas Dañadas por Explosión en Colonia Mayagoitia en Gómez Palacio

La mayoría solo presentó daños en vidrios y dos en infraestructura donde no se registra un riesgo. Todos los dueños de estas casa fueron canalizados a la Dirección de Bienestar quienes tendrán un diálogo con ellos para brindarles apoyo en material y otras situaciones en las cuáles puedan apoyarlos.

Historias recomendadas: