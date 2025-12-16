Muere Joven por Presunta Broncoaspiración tras Tomar Alcohol en Fiesta Familiar en Torreón

Un trágico incidente ocurrió en la colonia Rincón Los Nogales en Torreón, donde un joven de 29 años perdió la vida, presuntamente a causa de una broncoaspiración derivada del consumo excesivo de alcohol durante una fiesta familiar.

Muere Joven por Broncoaspiración Durante Fiesta Familiar en Torreón.

Los hechos se registraron alrededor de las 5:00 horas del pasado domingo 14 de diciembre, cuando paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila acudieron a un domicilio del sector. Sin embargo, al arribar confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el joven habría ingerido bebidas alcohólicas durante la reunión y posteriormente se quedó dormido. Más tarde, al ser revisado por sus familiares y no responder a estímulos, se realizó el llamado a los servicios de emergencia.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila fue notificada de lo ocurrido y acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Muere hombre después de ingerir cemento y alcohol en Torreón

Durante la madrugada del jueves 4 de septiembre de 2025, un hombre de 43 años falleció en Torreón luego de haber ingerido cemento y alcohol etílico. De acuerdo con información proporcionada por un familiar, el hombre comenzó a sentirse mal minutos antes de su fallecimiento.

Tras solicitar apoyo médico, se realizó un llamado al número de emergencias, sin embargo, al arribo de los cuerpos de auxilio ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte y resguardaron el lugar, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.

