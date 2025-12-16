Trabajadores Provocan Fuga de Gas al Perforar Tubería en Saltillo; Evacúan a Más de 50 Personas

Más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas por una fuga de gas ocurrida la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Jesús Valdés Sánchez al nororiente de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando trabajadores de la construcción de la obra de una tienda de autoservicio, perforaron una tubería de gas durante las maniobras de excavación.

Presuntamente, la retroexcavadora dañó una tubería de gas de cinco pulgadas que abastece el hidrocarburo en la zona. Personal de Protección Civil acordonó el área, mientras que elementos de Bomberos y trabajadores se encargaron de controlar la fuga y eliminar los riesgos.

Bomberos atienden fuga de gas en colonia Eduardo Guerra en Torreón

La mañana de este martes, personal de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte de emergencia por una fuga de gas, en una casa ubicada en la colonia Eduardo Guerra en Torreón.

La emergencia provocó que las personas de zonas aledañas percibieran el fuerte olor por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Bomberos arribaron al lugar y realizaron las acciones inmediatas, además de poner fuera de riesgo a la población, así como cerrar la válvula general para controlar la fuga.

En el sitio se desplegó personal de emergencia, ahí se confirmó que el incidente derivó de un tanque estacionario, cabe señalar que la evacuación de las personas fue por unos minutos.

