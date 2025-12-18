Muere Ciclista Después de Ser Arrollado en Lerdo; Conductor Huyó del Lugar

Este miércoles perdió la vida de un hombre de 37 años luego de ser atropellado en su bicicleta hace una semana en la localidad de la Goma en el municipio de Lerdo, Durango.

El accidente se registró el pasado 11 de diciembre a las 16:00 horas cuando Javier Holguín Santillano circulaba por la carretera libre Durango-Gómez Palacio y un vehículo lo atropelló.

Muere Ciclista Arrollado en Carretera Libre Durango-Gómez Palacio.

Hasta el momento se desconocen las características del automóvil así como la identidad del conductor quien huyó después de arrollar al ciclista. El hombre fue trasladado para recibir atención médica al Hospital General de Lerdo donde a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida este miércoles.

El agente del Ministerio Público arribó al lugar y tomó conocimiento de los hechos para posteriormente ordenar el levantamiento del cuerpo a la vicefiscalía región laguna para su necropsia de ley.

Muere motociclista arrollado en Lerdo

Un joven de 18 años perdió la vida la tarde del 14 de diciembre tras ser atropellado mientras circulaba en su motocicleta por la carretera que conecta las comunidades de Nazareno y Picardías, en el municipio de Lerdo. El impacto fue de tal magnitud que el motociclista murió en el lugar, pese a que portaba casco de seguridad.

El vehículo involucrado, una camioneta, fue localizado abandonado en el sitio del accidente, mientras que el conductor se dio a la fuga. Autoridades señalaron que dentro de la unidad se encontraron bebidas alcohólicas.

