Niño Sufre Amputación de Dedo al Explotarle Pirotecnia en La Laguna

La tarde del martes, un menor de 11 años con domicilio en la comunidad de Velardeña en el municipio de Cuecamé, Durango, sufrió la amputación del primer falange de su dedo índice de la mano derecha luego de explotarle pirotecnia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas cuando el menor lesionado se encontraba al exterior de su casa jugando con pirotecnia y al momento de intentar activarla, uno de los artículos que cargaba se detonó en su mano derecha ocasionándole la herida.

Su madre identificada como María al escuchar los gritos de su hijo, inmediatamente lo trasladó al Hospital General de Gómez Palacio donde se encuentra recibiendo atención médica.

Autoridades realizaron un llamado a la población para evitar el uso de la pirotecnia durante estas fechas decembrinas, así como denunciar al 911 la venta de los fuegos artificiales.

Durante la mañana del 30 de noviembre, cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas luego de un accidente con pirotecnia durante un desfile conmemorativo en el municipio de Francisco I. Madero. El incidente se originó cuando una persona manipuló artefactos pirotécnicos de manera imprudente, lo que provocó una detonación que alcanzó a varias asistentes.

Las lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, donde se reportaron quemaduras de diversa consideración y una posible fractura en una de las afectadas. El presunto responsable se retiró del lugar tras el incidente.

