¿Cuánto Es el Tiempo de Espera en las Garitas de Coahuila Hoy 17 de Diciembre?

Durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre se registró una fila de hasta 45 minutos de espera en el garita Eagle Pass, correspondiente al Puente número 2, contando con tres carriles abiertos.

Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, el tiempo de espera aumentó a 60 minutos para las personas que desean cruzar de Piedras Negras hacia Estados Unidos, lo que generó mayor carga vehicular en la zona.

Tiempo de espera en Del Río

En tanto, en la garita de Del Río se reportó un tiempo de espera aproximado de 45 minutos, con dos carriles habilitados para la circulación, situación que permitió mantener el flujo vehicular de manera constante, aunque con demoras moderadas para los usuarios.

Noticia relacionada: Cruce de Garitas en Nogales: Fila y Tiempos de Espera Hoy, 17 de Diciembre 2025

Largas filas se registraron el lunes en cruces fronterizos de Coahuila

Este lunes se registraron largas filas y tiempos de espera de hasta tres horas en ambos puentes internacionales, con una alta afluencia desde temprana hora, alrededor de las 7:00 de la mañana.

Entre las principales razones de este incremento en el cruce fronterizo se encuentra el bajo precio del dólar a la venta, que se ha mantenido en 18.60 pesos, lo que ha motivado a muchas personas a realizar compras y trámites en ambos lados de la frontera. A ello se suma el cierre del ciclo escolar.

En Estados Unidos, los estudiantes saldrán oficialmente de vacaciones el viernes 19 de diciembre, mientras que en México ya se registra ausentismo en diversos planteles, debido a que las calificaciones fueron entregadas desde la semana pasada.

Historias recomendadas: