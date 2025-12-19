Niña Resulta Intoxicada tras Consumir Gomitas para Dormir en Torreón

Una niña de 7 años resultó intoxicada tras consumir gomitas para dormir, lo que provocó que sus familiares la trasladaran de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja de Torreón para recibir atención médica.

De acuerdo con información de la institución, la menor ingresó con síntomas de vómito y mareo, por lo que el personal médico actuó de inmediato para estabilizarla y evitar un cuadro de deshidratación, manteniéndola bajo observación durante varias horas.

Menor se Intoxica tras Consumir Gomitas para Dormir en Torreón; Presentó Vómitos y Mareo.

Tras la realización de algunos estudios, la niña fue dada de alta al no presentar complicaciones mayores. Cabe señalar que, desde su ingreso al nosocomio, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dependencia que estableció contacto con los padres y realizó una visita de seguimiento.

Hospitalizan a menor por intoxicación tras ingerir agua con tinta en Gómez Palacio

Un menor de 13 años fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una intoxicación aguda al ingerir agua presuntamente contaminada con tinta de marcador dentro de un colegio de Gómez Palacio. Tras consumir el líquido, el adolescente comenzó a presentar malestares físicos, por lo que fue trasladado a una clínica del IMSS.

Noticia relacionada: Menor se Intoxica por Presunta Broma de Compañeros en Colegio de Gómez Palacio

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió al interior del plantel educativo, donde el estudiante recibió el líquido como parte de una supuesta broma. Autoridades educativas iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

Historias recomendadas: