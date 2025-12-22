Mueren Dos Personas al Volcar en Carretera Saltillo-Monclova

Un aparatoso choque dejó como saldo dos personas sin vida este fin de semana en la carretera Saltillo-Monclova. El hecho ocurrió el domingo 21 de diciembre, a la altura del kilómetro 85 más 500 de la mencionada vía. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendieron la emergencia y, al arribar al sitio, localizaron un vehículo volcado fuera del camino.

De acuerdo con los primeros indicios, se presume que las víctimas viajaban a exceso de velocidad y perdieron el control de la unidad, lo que provocó que salieran de la carretera. El automóvil terminó sobre una zona de terracería, aproximadamente a 40 metros de distancia de la carpeta asfáltica, evidenciando la magnitud del impacto.

En el lugar, dos personas perdieron la vida, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien salió proyectado a unos 50 metros del vehículo y una mujer de entre 40 y 45 años, cuyo cuerpo fue localizado a cerca de 30 metros de la unidad siniestrada.

Ambas víctimas presentaban traumatismo craneoencefálico y al momento del arribo de las autoridades, no habían sido identificadas. Por ello, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Muere hombre al volcar en canal de riego en San Pedro, Coahuila

Un hombre perdió la vida la noche del lunes 15 de diciembre tras sufrir una volcadura en un canal de riego, sobre la carretera que conduce al ejido Carolina, en la cabecera municipal de San Pedro, Coahuila. El conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un puente, quedando atrapado dentro de la unidad

La víctima fue rescatada con vida por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital del Seguro Social, sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

