Muere Hombre al Ser Atropellado y Arrastrado por Vehículos en Ramos Arizpe
Un hombre murió luego de ser atropellado y arrastrado por un segundo vehículo en la carretera federal 40 en Ramos Arizpe.
Un hombre murió luego de ser atropellado y arrastrado por un segundo vehículo durante la noche del lunes 22 de diciembre en la carretera federal 40 a la altura de Ramos Arizpe
Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Miguel Ramos Arizpe y calle Venustiano Carranza en la colonia Eulalio Gutierrez a unos metros del puente desnivel "La Reina" en los carriles con orientación de norte a sur.
Según los primeros peritajes, Alejandro quedó lesionado en el pavimento y fue enganchado por un segundo vehículo que pasó por encima de él, arrastrándolo aproximadamente 50 metros.
El conductor del automóvil fue detenido y trasladado ante un Ministerio Público en lo que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.
Fallece conductor al ser atropellado por su camión en Lerdo
Durante la madrugada del lunes 22 de diciembre del 2026, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por el mismo camión que conducía, en la ciudad de Lerdo, Durango.
De acuerdo con los reportes, el conductor descendió de la unidad mientras esta se encontraba detenida, sin embargo, el vehículo avanzó de manera inesperada y terminó pasándole por encima, causándole la muerte de forma inmediata. Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.
