Muere Hombre Arrollado por su Propio Camión en Lerdo

La madrugada de este lunes 22 de diciembre, un hombre perdió la vida tras ser arrollado por el mismo tráiler que conducía, en el exterior del Parque Raymundo, en la ciudad de Lerdo, Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 horas, cuando Maximiliano Nava Hernández, de 60 años de edad y con domicilio en Torreón, detuvo su camión a la altura del Parque Raymundo para descender y hacer sus necesidades fisiológicas a un costado de la vialidad.

Noticia relacionada: Muere Conductor al Ser Atropellado por su Propio Camión en Lerdo

Sin embargo, la unidad comenzó a avanzar por sí sola y terminó pasándole por encima, provocándole la muerte de manera instantánea. Al lugar acudieron las autoridades, quienes fueron abordadas por los acompañantes de Maximiliano, mismos que relataron cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Muere adulto mayor atropellado por camión en el centro de Torreón

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana del 19 de diciembre, luego de ser atropellado por una unidad de transporte público en el cruce de la calle Viesca y el bulevar Revolución, en el centro de Torreón.

Muere Adulto Mayor Arrollado al Intentar Cruzar la Calle Afuera del Mercado Juarez en Torreón.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Elementos de las autoridades correspondientes aseguraron la unidad involucrada y dieron inicio a las diligencias para determinar las responsabilidades en torno al hecho.

Historias recomendadas: