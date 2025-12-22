Joven Apuñala 15 Veces a su Pareja Durante Discusión en Coahuila

Luis “N” de 29 años de edad, sostuvo una discusión con su pareja sentimental y la apuñaló, causándole al menos 15 heridas en distintas partes del cuerpo. El hecho fue reportado alrededor de las 23:00 horas del 20 de diciembre al sistema de emergencias 911, solicitando el apoyo de una ambulancia en un domicilio ubicado sobre la calle Tercera en la colonia Emiliano Zapata, en Parras de la Fuente, Coahuila.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a una joven de aproximadamente 20 años de edad, quien posteriormente fue trasladada de inmediato a un hospital del Seguro Social. De acuerdo con la información médica, la víctima se encontraba estable y fuera de peligro.

Tras la agresión, el hombre ingirió un líquido tóxico. Aunque fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica, se informó que falleció durante el traslado en la ambulancia.

El cuerpo de Luis "N" fue llevado a una funeraria para la realización de la necropsia de ley, mientras que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para las investigaciones correspondientes.

Menor embarazada es golpeada por su pareja en Torreón

Una adolescente de 17 años fue víctima de una agresión por parte de su pareja sentimental durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025, en el sector poniente de Torreón. El ataque ocurrió luego de que la menor le informara que se encontraba embarazada, momento en el que el hombre la golpeó y posteriormente la abandonó en la vía pública.

La joven logró solicitar auxilio con personal de seguridad de Ferromex, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron al Hospital General de Torreón, donde recibió atención médica por las lesiones y el sangrado que presentaba.

