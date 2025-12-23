Mujer Queda Prensada en Elevador del Mercado Abastos de Torreón

La tarde de este lunes, una joven quedó prensada de las piernas en un elevador ubicado al interior del Mercado Abastos de Torreón, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Se trató de Joselyn Morales Ávalos, de 26 años de edad, quien permaneció atrapada por algunos minutos hasta ser auxiliada por sus propios compañeros. Al arribo de elementos de Protección Civil y Bomberos, la joven ya se encontraba fuera de peligro, presentando únicamente un ligero aplastamiento en ambas piernas.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladada en un vehículo particular a la Cruz Roja para su atención médica, donde sería valorada por personal especializado para descartar lesiones de mayor gravedad.

Rescatan a hombre atrapado en un elevador en Torreón

Un hombre de 42 años, identificado como Daniel Goytia, quedó atrapado en un elevador de un edificio ubicado en el cruce de las calles Abasolo y González Ortega, en la ciudad de Torreón.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal y estatal, quienes realizaron las labores de rescate durante aproximadamente una hora. El afectado mantuvo comunicación constante con los rescatistas y fue liberado sin complicaciones.

