¿Qué Días se Suspenderá la Recolección de Basura en La Laguna y Saltillo?

Las direcciones de servicios públicos de Gómez Palacio, Torreón y Lerdo informaron los días en que el servicio de recolección de basura se estará trabajando con normalidad y cuáles no.

La Dirección de Servicios Públicos de Torreón informó que los días festivos 24,25 y 31 de diciembre, el servicio de recolección de basura se realizará en horario normal, mientras que el 1 de enero no habrá servicio.

Mientras tanto servicios públicos de Gómez Palacio, informó que el servicio no se interrumpirá en lo que resta de diciembre y se recolectará la basura en horarios habituales.

Por su parte en Lerdo, se dio a conocer que el 24 de diciembre se dará el servicio con normalidad, mientras que el 25 solo se hará recolección en el primer cuadro de la ciudad que abarca las colonias Magisterial, Villa Jardín y César G. Meraz.

¿Qué días se recogerá la basura en Saltillo?

La Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Saltillo recordó a los ciudadanos que el servicio de recolección de basura se suspenderá el próximo jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero.

Anibal Soberón, explicó que estos, son los únicos días que se suspende el servicio para que los trabajadores de recolección de basura puedan descansar y disfrutar de la navidad y el año nuevo.

El funcionario municipal solicitó a los ciudadanos que reciben el servicio de basura, esperar hasta el sábado y guardar los desechos que generen en esos días para evitar que las calles se ensucien.

