Encuentran Cuerpo de Hombre en Lote Baldío en Torreón

El cuerpo de un hombre fue encontrado en un lote baldío ubicado en la colonia Carolinas en Torreón. De acuerdo con el reporte de las autoridades fueron notificados por un joven que iba pasando y al acercarse percibió un olor fétido por lo que realizó el llamada al sistema de emergencias 911.

Al llegar los cuerpos de rescate y seguridad se percataron que la persona, además de encontrarse en un avanzado estado de descomposición, también se encontraba debajo de unas tablas, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Se informó que hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, pero se presume que se puede tratar de una persona en situación de calle.

Hallan a muerta a mujer de la tercera edad en colonia Oceanía en Saltillo

Durante la noche del 25 de noviembre, una mujer de 74 años fue localizada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Oceanía en Saltillo. Elementos policiacos confirmaron el fallecimiento de la víctima identificada como Blanca “N” y señalaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Al lugar arribaron personal de una funeraria quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

