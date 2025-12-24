¿Habrá Cobro de Parquímetros en Torreón Durante las Fechas Decembrinas?

El Departamento de Garantías informó que del 23 de diciembre al 1 de enero de 2026 no se realizará el cobro por el uso de parquímetros en el centro de la ciudad de Torreón.

La suspensión del cobro tiene como objetivo beneficiar a la ciudadanía que aún realiza compras navideñas, así como a quienes acuden al centro de la ciudad con motivo de los festejos de fin de año, permitiéndoles estacionarse sin costo adicional y evitando sanciones durante estos días.

De igual manera, se informó que el Departamento de Garantías mantendrá atención al público de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. No obstante, las oficinas permanecerán cerradas los días 25 de diciembre y 1 de enero, con motivo de los días festivos.

Anuncian ajustes en la recolección de basura por fechas decembrinas en La Laguna

Las autoridades de servicios públicos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo informaron sobre los horarios del servicio de recolección de basura durante la temporada decembrina, periodo en el que se aplicaron algunos ajustes con el fin de mantener limpias las zonas habitacionales y comerciales.

En Torreón, el servicio se brindará de manera regular en la mayoría de los días festivos, con excepción del 1 de enero, cuando será suspendido. En Gómez Palacio, la recolección no presentará interrupciones, mientras que en Lerdo se operará con normalidad el 24 de diciembre y el 25 se limitará únicamente al primer cuadro de la ciudad.

