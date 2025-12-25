Conductora Queda Atrapada al Chocar con Tráiler en Piedras Negras

Durante las primeras horas de este 25 de diciembre, cuerpos de rescate atendieron el reporte de un accidente vial en el que una mujer identificada como Cecilia García Rangel quedó atrapada al interior de su camioneta, luego de impactarse contra un tráiler en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer conducía una camioneta sobre el bulevar República, a la altura de la rotonda del Avión, cerca del Laguito Mexicano, donde perdió el control de la unidad. De acuerdo con la información, la conductora manejaba en estado de ebriedad.

Accidente Deja a Mujer Atrapada Dentro de su Camioneta en Piedras Negras

Debido a la velocidad a la que circulaba, la camioneta se introdujo a una empresa de tráileres, derribó una malla ciclónica y finalmente se impactó contra un tráiler que se encontraba estacionado en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras utilizaron las llamadas “tijeras de la vida” para liberarla de entre los fierros retorcidos. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y ser valorada, a fin de descartar lesiones de gravedad. La mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, quien en las próximas horas determinará su situación legal.

Accidente en motocicleta deja dos personas sin vida en San Pedro

Un accidente de motocicleta en el ejido San Pablo, del municipio de San Pedro, Coahuila, el cual dejó como saldo dos personas fallecidas. De acuerdo con los reportes, la unidad en la que viajaban tres personas derrapó, presuntamente a causa del exceso de velocidad.

Noticia relacionada: Accidente en Ejido San Pablo Deja Dos Muertos y un Menor Lesionado

Las víctimas perdieron la vida al caer a un canal de riego, mientras que un tercer tripulante, un menor de edad, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Historias recomendadas: