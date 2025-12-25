Se Incendian Dos Tanques de Gas de 30 Kilos en Colonia Villas la Merced en Torreón

Durante la tarde de este jueves 25 de diciembre del 2025 se registró un incendio en dos tanque de gas de 30 kilos en una casa ubicada en la colonia Villas La Merced en Torreón.

El reporte fue atendido por elementos de Bomberos quienes arribaron al domicilio para controlar la situación. Cabe resaltar que, afortunadamente los tanques de gas, ubicados al exterior de la vivienda, no explotaron.

Bomberos Controlan Incendio de Tanques de Gas en Colonia Villas la Merced en Torreón.

Se informó que no se presentaron personas lesionadas tras el incendio. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a tener los tanque de gas a las afueras de las viviendas para evitar que en caso de algún incidente como este, no agarre otro artefacto flamable.

Explota tanque de gas en casa de la colonia Villas San Agustín en Torreón

Tres personas resultaron lesionadas tras la explosión de un tanque de gas ocurrida la tarde del 8 de diciembre al interior de una vivienda en la colonia Villas San Agustín, en Torreón. El estallido provocó quemaduras a los ocupantes del domicilio y generó movilización de cuerpos de emergencia.

Noticia relacionada: Explota Casa por Acumulación de Gas en Torreón; Hay Tres Personas con Quemaduras

De acuerdo con la información recabada, el incidente se produjo mientras se realizaban maniobras con un tanque de gas, lo que ocasionó daños de consideración en la vivienda y afectaciones menores en domicilios cercanos. Los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

