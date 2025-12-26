Mueren Dos Personas en Choque Frontal en Carretera Gómez Palacio-Cuencamé

Este jueves 25 de diciembre aproximadamente a las 18:00 horas se registró un fuerte accidente vial en la carretera de Gómez Palacio a Cuencamé que dejó a un hombre y a una mujer sin vida.

Noticia relacionada: Fatal Accidente en Carretera Gómez Palacio-Cuenca Deja Dos Personas Muertas

El ahora occiso respondía a nombre de Rafael Antonio Molina Ruiz, quien iba como copiloto de una camioneta conducida por Víctor "N". Fue a la altura de un restaurante que se impactaron de frente con otro vehículo conducido por Adán Contreras, quien iba acompañado de sus 2 hijos de 7 y 3 años y su esposa, Natalia Martínez Torres de 35, esta última también falleció en el lugar del accidente

Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Cuencamé, pero debido a las lesiones fueron trasladados a la Clínica 51 del Seguro Social, donde Rafael Antonio llegó sin signos vitales.

Mujer resulta lesionada tras chocar con tráiler en Piedras Negras

Durante las primeras horas del 25 de diciembre, se registró un accidente vial en el bulevar República en Piedras Negras, donde una mujer quedó atrapada al interior de su camioneta tras impactarse contra un tráiler estacionado. El choque ocurrió luego de que la conductora perdiera el control del vehículo, lo que provocó daños en el lugar.

Accidente Deja a Mujer Atrapada Dentro de su Camioneta en Piedras Negras.

Elementos de rescate acudieron al sitio y lograron liberar a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Autoridades viales tomaron conocimiento del caso y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas: