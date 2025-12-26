Muere Menor al Chocar en Estacionamiento de Plaza Comercial en Saltillo

Un accidente vial ocurrido la noche del miércoles 24 de diciembre, al interior de una plaza comercial ubicada en el cruce de Carlos Abedrop y Luis Gónzalez Obregón, dejando como saldo un menor fallecido y otra persona lesionada en Saltillo.

El percance se registro alrededor de las 21:00 horas cuando una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes, se impactó contra la parte trasera de una camioneta conducida por una joven de 19 años de edad, identificada como Jazmín Victoria "N".

En la motocicleta viajaban José Miguel "N" y Debra "N", ambos de 17 años de edad. Tras el impacto, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a los lesionados y lo trasladaron al Hospital General.

Horas más tarde, alrededor de las 2:00 horas del jueves 25 de diciembre, se confirmó el fallecimiento de José Miguel "N" a consecuencia de las lesiones sufridas. Ante ello, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos iniciaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.

Muere adulto mayor al ser atropellado en León Guzmán

Durante la noche del 22 de diciembre, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado en la comunidad de León Guzmán, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.

Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga, mientras que vecinos del sector solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

